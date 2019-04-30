عبد المهدي من برلين: مستوى العمليات الارهابية انخفض بالعالم وكان للعراق دور بذلك

الخليج 365/ بغدادأكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، ان مستوى العمليات الإرهابية انخفض في العالم، فيما شدد على أن العراق كان له دور في ذلك.

وقال عبد المهدي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين وتابعته الخليج 365، إن "العراق الان يقيم علاقات جيدة مع دول العالم".

وأضاف أن "مستوى العمليات الارهابية انخفض في العالم وكان للعراق دور في ذلك"، مشيراً إلى أن "العراق استطاع ان يجمع على ارضه اطرافا مختلفة".



وكان رئيس الوزراء قد توجّه، أمس الاثنين، إلى العاصمة الألمانية برلين.