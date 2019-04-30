الحلبوسي يوجه باستضافة وكلاء التربية والمالية ويرفع الجلسة الى بعد غد الخميس

الخليج 365/ بغدادوجّه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الثلاثاء، باستضافة وكلاء وزارتي التربية والمالية، فيما قرر رفع الجلسة الى بعد غد الخميس.

وقال مصدر نيابي في حديث لـ الخليج 365، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وجه باستضافة وكلاء وزارة التربية والمالية ومدراء التربية في المحافظات لمناقشة تنفيذ الفقرة الخاصة بصرف اجور المحاضرين يوم السبت القادم في القاعة الدستورية".



وأضاف أن "المجلس أنهى مناقشة تقرير اللجنة المالية بخصوص اجور المحاضرين، فيما قرر الحلبوسي رفع جلسة المجلس الى يوم الخميس الساعة الواحدة ظهراً".وعقد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة محمد الحلبوسي.