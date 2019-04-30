تربوي من البصرة يدعو الى منع حلوى على شكل سكائر تحبب الأطفال بالتدخين

الخليج 365/ البصرةدعا ناشط تربوي من البصرة الى سحب حلوى أطفال من الأسواق على شكل سكائر لأنها قد تحبب الأطفال بالتدخين، ولم يستبعد أحد المحللين الاقتصاديين أن تكون الحلوى عبارة عن ممارسة ترويجية مبطنة.

وقال الناشط التربوي غانم عبد الأمير المالكي في حديث لـ الخليج 365، إن "الأسواق المحلية في البصرة تباع فيها حلوى للأطفال على شكل سكائر، وهي حالة سلبية غريبة ينبغي معالجتها لأنها من المحتمل أن تشجع الأطفال على التدخين"، مبيناً أن "حكومات معظم الدول تستبشع التدخين وتحذر من مخاطره الصحية، بينما لدينا من يسمح بجعل التدخين محبباً عند الأطفال من خلال بيع حلوى لهم على شكل سكائر ومعبئة في علب مماثلة لعلب السكائر".



ولفت المالكي الى أن "جهاز التقييس والسيطرة النوعية ينبغي أن يمارس دوره الحقيقي في حماية المستهلك".

من جانبه، قال المحلل الاقتصادي محمد علي لـ الخليج 365، إن "شركات التبغ والكحول العالمية التي تواجه قيوداً تشريعية في الترويج لمنتجاتها في بعض الدول، لا تستسلم في العادة للقيود أو المنع، وانما تلجأ الى أساليب مبطنة وغير مباشرة في الترويج لمنتجاتها"، معتبراً أن "ليس من المستبعد أن تقوم بعض شركات التبغ أو وكلائها بالترويج لعلاماتها التجارية من خلال حلوى أطفال زهيدة الثمن نسبياً، وبنفس الطريقة تضمن مستهلكين مستقبليين لمنتجاتها".

يذكر أن القوات الأمنية في البصرة تضبط من حين لآخر شحنات من البضائع المستوردة عبر المنافذ الحدودية البرية والبحرية في المحافظة لمخالفات من أبرزها التلاعب أو التهرب من الرسوم الكمركية، أو تزوير بلد المنشأ، أو انتهاء فترة صلاحية البضاعة، أو شحنها بشكل مخالف للضوابط كأن يتم شحن أدوية في حاويات غير مبردة كما حصل في حالات كثيرة، كما تقوم مفارز صحية من حين لآخر بجولات تفتيشية في الأسواق المحلية تتمخض أحياناً عن مصادرة وائتلاف كميات من المواد الغذائية بسبب انتهاء صلاحيتها.

