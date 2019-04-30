مجلس كربلاء يصوت على تشكيل لجنة لتعويض المتضررين من عواصف امس

صوت مجلس محافظة كربلاء، الثلاثاء، على تشكيل لجنة لتعويض المتضررين من جراء عواصف يوم امس.
وقال نائب رئيس مجلس كربلاء علي المالكي في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس محافظة كربلاء صوت، اليوم، على تشكيل لجنة لتعويض المتضررين من جراء عواصف يوم امس وجرد الاضرار التي حدثت في المحافظة".
واضاف المالكي، أن "مهمة اللجنة ستكون تعويض المتضررين بعد تقدير الخسائر".
واعلنت وزارة الصحة، امس الاثنين (29 نيسان 2019) وفاة اربعة مواطنين واصابة 61 اخرين بسبب العواصف الترابية في محافظة كربلاء.
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