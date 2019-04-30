نائب: دول لها مصالح ارادت بظهور البغدادي الضغط على العراق

الخليج 365/ بغدادأكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية بدر الزيادي، الثلاثاء، ان دول لها مصالح ارادت بظهور البغدادي الضغط على العراق، مبينا ان "داعش" انتهى ونحتاج لقطع الفكر.

وقال الزيادي في حديث لـ الخليج 365، إن "ظهور البغدادي في هذه الظروف لا يعني شي لان تنظيم داعش انتهى"، مبينا ان "داعش هو فكر وبالتالي نحتاج لقطع الفكر".

واضاف الزيادي ان "زعيم تنظيم داعش هو حي ولكنه ميت كون جميع قياداته انتهت وبالتالي لا يؤثر بشي"، مشيرا الى ان "ظهوره في هذا الوقت يأتي من قبل احد الدول التي لها مصالح ارادت بذلك الضغط على العراق بان داعش باقي وانه بدأ يظهر بحلة جديدة".



واشار الى ان "القوات الامنية العراقية موجودة وهي الان اقوى مما مضى بقياداته وباسلحته المتطورة، كما ان الاستخبارات تعمل بشكل فاعل وبالتالي فان كل ما ظهر لن يؤثر على العراق باي شي".

يذكر ان مؤسسة الفرقان الدعائية لتنظيم داعش اظهرت تسجيل مصور لزعيم تنظيم داعش ابو بكر البغدادي ذلك لأول مرة منذ عام 2014، أكد فيه انتهاء معركة الباغوز في سوريا.

وكان زعيم القاعدة بن لادن، لجأ إلى الاختباء في عدة أماكن بين أفغانستان وباكستان، قبل مقتله في ايار 2011 على يد قوات أميركية، وهي المرحلة التي يجزم محللون أن البغدادي يحاول محاكاتها الآن، من خلال سعيه للاختباء والهرب والتنقل الدائم، وإصدار خطابات بين حين وآخر لتحريض أتباعه في ارتكاب أعمال إرهابية.

