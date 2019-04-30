الارشيف / اخبار العالم / اخبار العراق

مجلس النواب يُنهي تقرير ومناقشة مشروع التعديل الاول لقانون هيئة النزاهة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
الخليج 365/ بغداد
أنهى مجلس النواب، الثلاثاء، تقرير ومناقشة مشروع التعديل الأول لقانون هيئة النزاهة.

وقال مصدر نيابي في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب أنهى بجلسة، اليوم، تقرير ومناقشة مشروع التعديل الاول لقانون هيأة النزاهة رقم (٣٠) لسنة ٢٠١١".

وعقد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة محمد الحلبوسي.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجلس النواب يُنهي تقرير ومناقشة مشروع التعديل الاول لقانون هيئة النزاهة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا