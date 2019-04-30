مجلس النواب يُنهي تقرير ومناقشة مشروع التعديل الاول لقانون هيئة النزاهة

أنهى مجلس النواب، الثلاثاء، تقرير ومناقشة مشروع التعديل الأول لقانون هيئة النزاهة.
وقال مصدر نيابي في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب أنهى بجلسة، اليوم، تقرير ومناقشة مشروع التعديل الاول لقانون هيأة النزاهة رقم (٣٠) لسنة ٢٠١١".
وعقد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة محمد الحلبوسي.
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