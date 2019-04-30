مشادة كلامية بين الجنابي وزيدان خلال جلسة البرلمان اليوم

كشف النائب احمد مدلول الجربا، الثلاثاء، عن تفاصيل مشادة كلامية حدثت بين النائبين زياد الجنابي وفلاح حسن زيدان خلال جلسة البرلمان اليوم.
وقال الجربا في حديث لـ الخليج 365، إنه "تم التطرق داخل جلسة البرلمان من قبل النائب فلاح زيدان لاسم النائب ابو مازن فيما يخص صفقات حول ملف نينوى بما يتعلق بحل المجلس"، لافتا الى ان "تبريرات الجنابي كانت ان ذكر الاسماء داخل الجلسة هو امر غير مقبول وينبغي عرض المواضيع دون ذكر اسماء".
وأضاف الجربا أنه "من الافضل ان يتم سؤال الجنابي عن سبب تصديه لهذا الكلام وسؤال الزيدان عن اسباب طرحه حصريا اسم ابو مازن، وهل هي عداوة سياسية ام شخصية"، مؤكدا أن "ماجرى يمكن اعتباره نقاش بصوت مرتفع بعض الشيء وليس مشادة او مشاجرة بمعناها مشاجرة".
وقد مجسل النواب العراقي جلسته الاعتيادية الـ 14 ، اليوم الثلاثاء، برئاسة محمد الحلبوسي.
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