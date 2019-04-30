تحالف الاصلاح يطالب عبد المهدي بالتدخل واضافة مقاتلي الحشد على ملاك الدفاع

الخليج 365/ بغدادطالب تحالف الاصلاح، الثلاثاء، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بالتدخل ونشر مقاتلي الحشد الشعبي على ملاك وزارة الدفاع.

وقال المتحدث باسم التحالف النائب علي سعدون اللامي في مؤتمر صحفي مع نواب من التحالف، حضرته الخليج 365، إنه "بالنظر لما اقره مجلس النواب اثناء التصويت على الموازنة الاتحادية للعام الحالي من اضافة مقاتلي حشد الدفاع على ملاك وزارة الدفاع ورغم ان مظلوميتهم منذ فترة اربع سنوات حيث لم يستلموا رواتبهم بعد ان لبوا نداء المرجعية وقاتلوا مجاميع داعش الارهابية واعطوا الشهداء والجرحى في معاركهم دون ان يستلموا اي رواتب طيلة الفترة السابقة".



واضاف "والان نطالب رئيس الوزراء ورئيس اركان الجيش بالتدخل الفوري وتنفيذ ما جاء في الموازنة الاتحادية لعام ٢٠١٩ ونشرهم على ملاك وزارة الدفاع".