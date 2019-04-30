

وجه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الثلاثاء، اللجنة المالية النيابية باستضافة رئيس هيئة التقاعد لمناقشة ملف استحقاقات المتقاعدين. الخليج 365/ بغدادوجه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الثلاثاء، اللجنة المالية النيابية باستضافة رئيس هيئة التقاعد لمناقشة ملف استحقاقات المتقاعدين. وقال مصدر نيابي في حديث لـ الخليج 365، إن "رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وجه اللجنة المالية النيابية باستضافة رئيس هيئة التقاعد العامة لمناقشة ملف استحقاقات المتقاعدين". يشار إلى أن مجلس النواب عقد، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، الجلسة الـ14 برئاسة محمد الحلبوسي.







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحلبوسي يوجه اللجنة المالية باستضافة رئيس هيئة التقاعد لمناقشة استحقاقات المتقاعدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.