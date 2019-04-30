عبد المهدي يعلق على ظهور البغدادي في مقطع مصور

علق رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، على ظهور زعيم تنظيم "داعش" في مقطع فيديو مصور امس.
وقال عبد المهدي، في تصريحات للصحفيين، عقب وصوله العاصمة الالمانية برلين، ولقاءه المستشارة ميركل، إن "ظهور البغدادي في مقطع مصور محاولة لدعم انصاره".
واكد عبد المهدي أن "قدرات داعش تضائلت لكنها ماتزال تشكل خطرا".
وظهر زعيم تنظيم "داعش" الارهابي ابو بكر البغدادي امس الاثنين، في مقطع فيديو مصور وهو يتحدث الى ثلاثة ارهابيين وذلك في اول ظهور له بعد ظهوره في الخطبة المشهورة بجامع النوري بالموصل عام 2014.
يشار الى أن عبد المهدي وصل امس الاثنين، المانيا على رأس وفد رسمي في جولة اوروبية تشمل المانيا وفرنسا.
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