نائب: إضافة فقرة حل مجلس نينوى على جدول أعمال جلسة الخميس

الخليج 365/ بغدادأعلن النائب عن محافظة نينوى عبد الرحيم الشمري، الثلاثاء، عن إضافة فقرة حل مجلس نينوى على جدول أعمال جلسة الخميس المقبل بناءً على طلب مقدم من 168 نائباً.

وقال الشمري في حديث لـ الخليج 365، إنه "تم إضافة موضوع حل مجلس محافظة نينوى على جدول الأعمال بناء على طلب تم تقديمه من ١٦٨ نائباً كوننا نعتقد أن هناك محاولات بدأت لبيع وشراء منصب المحافظ".

وأشار الشمري، إلى أن "حل المجلس (مجلس نينوى) والمضي بإبقاء خلية الأزمة لإدارة الأمور لحين إجراء الانتخابات المقبلة هو الحل الأفضل".

