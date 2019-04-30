أعلن النائب عن محافظة نينوى عبد الرحيم الشمري، الثلاثاء، عن إضافة فقرة حل مجلس نينوى على جدول أعمال جلسة الخميس المقبل بناءً على طلب مقدم من 168 نائباً.
وقال الشمري في حديث لـ الخليج 365، إنه "تم إضافة موضوع حل مجلس محافظة نينوى على جدول الأعمال بناء على طلب تم تقديمه من ١٦٨ نائباً كوننا نعتقد أن هناك محاولات بدأت لبيع وشراء منصب المحافظ".
وأشار الشمري، إلى أن "حل المجلس (مجلس نينوى) والمضي بإبقاء خلية الأزمة لإدارة الأمور لحين إجراء الانتخابات المقبلة هو الحل الأفضل".
كانت هذه تفاصيل خبر نائب: إضافة فقرة حل مجلس نينوى على جدول أعمال جلسة الخميس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.