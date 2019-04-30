ضبط مبلغ "كبير جداً" مخبأ في صندوق عجلة دون وثائق رسمية في بغداد

الخليج 365/ بغدادأعلنت مديرية مكافحة المتفجرات، اليوم الثلاثاء، عن ضبط مبلغ مالي "كبير جداً" مخبأ في صندوق عجلة دون وثائق رسمية شمالي العاصمة بغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "القوات في مفرزة عجلة xplm التابعة الى مديرية مكافحة المتفجرات والعاملة في سيطرة الشعب اثناء الفحص على العجلات تم الاشتباه بعجلة نوع كيا سيراتو ابيض اللون".

وأضاف البيان، أنه "تم إيقافها لغرض تفتيشها بشكل يدوي وتبين وجود مبلغ مالي كبير جدا وقدره مليار وستمائة وتسعة وثلاثين مليون وخمسمئة وستة وستون الف دينار عراقي مخبئة في صندوق العجلة غير معروفة المصدر ولاتحمل وثائق رسمية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتسليم السائق والعجلة والمبلغ المالي اصوليا الى مركز شرطة الراشدية".

