متضررون من النظام السابق يتظاهرون قرب مؤسسة السجناء في البصرة

الخليج 365/ البصرةشارك العشرات من المتضررين من النظام السابق الذين كانوا يقيمون في إيران في تظاهرة قرب مؤسسة السجناء السياسيين في البصرة للمطالبة بتعديل قانونها ليحصلوا على تعويضات أسوة باللاجئين السابقين في رفحاء.

وقال أحد منظمي التظاهرة واثق الأسدي في حديث لـ الخليج 365 ، إن "المشاركين في التظاهرة السلمية معظمهم كانوا يقيمون في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهم يطالبون بتنفيذ عادل للمادة 132 من الدستور المتعلقة بتعويض المتضررين من ممارسات وسياسات النظام الديكتاتوري السابق"، مبيناً أن "المادة تم تطبيقها جزئياً، ولم تشمل جميع المتضررين، إذ تم تشريع قانون يحفظ حقوق ذوي الشهداء، وقانون آخر ينصف السجناء السياسيين، بينما لم نحصل نحن الذين تضررت مزارعنا وبيوتنا واضطررنا الى الرحيل عنها على أي تعويض، مع ان أقراننا الذي كانوا في رفحاء حصلوا على تعويضات".



ولفت الأسدي الى أن "رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي وجه قبل الانتخابات السابقة بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مؤسسة السجناء السياسيين حسين السلطاني لتعديل قانون المؤسسة، لكن اللجنة لم تقدم التعديل الى مجلس الوزراء لغاية الآن"، مضيفاً أن "المتظاهرين يطالبون اللجنة بالإسراع بتقديم مسودة تعديل القانون".

يذكر أن عشرات آلاف العراقيين رحلوا لأسباب سياسية الى إيران واستقروا فيها لأعوام عديدة، ثم عادوا الى العراق بعد إسقاط النظام، كما أن الآلاف من العراقيين أقاموا في مخيمات سعودية للاجئين، وأكثرهم حصلوا على حق اللجوء في الولايات المتحدة الأميركية ودول أوربية، ونسبة قليلة منهم بقيت في المخيمات لحين إسقاط النظام.

