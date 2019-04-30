بالصور.. حريق في ايمن الموصل

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الخليج 365/ بغداد
افاد مصدر امني، الثلاثاء، بأن حريقا اندلع في احد المطاعم بالساحل الايمن في الموصل.
واضاف المصدر ان "فرق الدفاع المدني تحاول اخماد الحريق"، مشيرا الى ان "اسباب اندلاعه لم تعرف حتى الان".
يذكر أن عدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.
افاد مصدر امني، الثلاثاء، بأن حريقا اندلع في احد المطاعم بالساحل الايمن في الموصل.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حريقا كبيرا اندلع في مطعم ابو ليلى في الجانب الايمن من مدينة الموصل، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".
واضاف المصدر ان "فرق الدفاع المدني تحاول اخماد الحريق"، مشيرا الى ان "اسباب اندلاعه لم تعرف حتى الان".
يذكر أن عدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.
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