بالصورة.. سقوط عجلة في حفريات الصرف الصحي ببابل

الخليج 365/ بابلأفاد مصدر محلي في محافظة بابل، الثلاثاء، بأن سيارة مدنية سقطت في "حفرة" لمشروع الصرف الصحي بالمحافظة.

وقال المصدر ، لـ الخليج 365، إن "عجلة مدنية نوع كيا سقطت، صباح اليوم، في حفرة لمشروع صرف صحي (منهولة مجاري) في شارع 60 بمحافظة بابل، ما اسفر عن اصابة سائق السيارة بجروح واضرار كبيرة بسيارته".

واضاف المصدر أن "الاجهزة الامنية فتحت تحقيقا في الحادث"، مشيرا الى "غياب السلامة المرورية لشركة المجاري والجهات المعنية".

