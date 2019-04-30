البرلمان يؤكد صحة عضوية اربعة نواب

الخليج 365/ بغدادافاد مصدر برلماني، الثلاثاء، بأن مجلس النواب اكد صحة عضوية اربعة نواب.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مجلس النواب اكد خلال جلسته التي عقدت اليوم برئاسة محمد الحلبوسي، على صحة عضوية النائب سهام عباس علي حمادة، وصحة عضوية النائب صفوان بشير يونس".

واضاف المصدر ان "المجلس اكد ايضا صحة عضوية النائبين مضر معن صالح الكروي، وشمائل سحاب مطر".

يذكر ان مجلس النواب العراقي عقد اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة محمد الحلبوسي وحضور 225 نائبا، فيما تضمن جدول اعمال المجلس النظر بطعون عضوية عدد من النواب.

