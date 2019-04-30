نائب يعلن تقديم شكوى رسمية ضد الشركات المتسببة بتلوث المياه في البصرة

الخليج 365/ بغدادأعلن النائب عن البصرة عبد الأمير المياحي، الثلاثاء، تقديم شكوى رسمية ضد الشركات النفطية المتسببة بتلوث المياه في المحافظة، منتقداً "غياب دور" وزارة النفط في مراقبة تلك الشركات.

وقال المياحي في موتمر صحفي عقده في مجلس النواب، وحضرته الخليج 365، إن "الوضع المأساوي الذي تمر به محافظة البصرة لسوء الخدمات والتلوث البيئي كبير بسبب الانبعاثات الغازية التي تصدر من استخراجات النفطية وعدم مراعاة المواطن البصري".



وأضاف، أن "التلوث تسبب بأمراض مسرطنة في المحافظة، وأن هناك شكاوى على إحدى الشركات النفطية (اكسل موبيل) التي تقوم برمي سوائل ملوثة وسامة اسمها (دايكرومات) حمراء اللون في شط البصرة والعرب"، معلناً عن "تقديم شكوى رسمية بحق الشركات المتسببة بتلوث المياه".

وتابع، أن "هناك غياباً لدور وزارة النفط لمراقبة الشركات النفطية العاملة في المحافظة"، مشدداً على ضرورة أن "تراقب وزارة النفط لمراقبة الشركات واتخاذ الإجراءات القانونية وبسرعة لمعاقبة هذه الشركات غير المنضبطة وغير الملتزمة بمراعاة ابناء البصرة وفي كل المجالات".

