نائب عن نينوى: عمليات بيع المناصب في المحافظة بلغت ذروتها

الخليج 365/ بغدادانتقد النائب محمد اقبال الصيدلي، الثلاثاء، عمليات تدخل الاخرين من خارج المحافظة في صناعة واقع سياسي جديد، فيما اشار الى ان عمليات بيع المناصب في المحافظة بلغت ذروتها.

وقال الصيدلي في بيان تلقت الخليج 365، ان "عمليات بيع المناصب في نينوى بلغت ذروتها بفعل الاطراف التي تحاول اقحام نفسها اليوم من خارج المحافظة لفرض وصايتها من جهة وجعل نينوى ساحة لعملياتهم المشبوهة والممولة من مال السحت السياسي"، مطالبا الرئاسات الثلاث بـ"أخذ دورها ومسؤوليتها القانونية والإنسانية لحماية أهالي المحافظة الكرام وايقاف هذه المهزلة التي انكشفت ولم تعد خافية على احد".



ودعا الصيدلي الى "ايقاف عدد من اعضاء مجلس المحافظة الغارقين بملفات الفساد والتقصير والذين يعطلون مرحلة البناء بعد التحرير ويساهمون مثلما ساهم الارهاب قبلهم بتدمير مدننا وتخريب ارضنا".