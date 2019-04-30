قيادي صدري: ظهور البغدادي جاء بطلب من الوكالات الاستخبارية الاستكبارية

الخليج 365/ بغداداعتبر القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي، الثلاثاء، ان سبب ظهور زعيم عصابات "داعش" الإرهابية إلى محاولة الوكالات الاستخبارية العالمية التلويح بالإرهاب لتمرير مخططاتها الاستكبارية، داعيا الحكومة العراقية إلى مسك الحدود مع سوريا بشكل جيد.

وقال الزاملي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إن "الظهور الأخير للإرهابي أبو بكر البغدادي وهو يوجه خطابه لمجموعة من تابعيه وولاته تم تحت رعاية ودراية الوكالات الاستخبارية العالمية"، مبيناً أنه "يحاول إرسال رسائل اطمئنان لمن تبقى من اتباعه بعد هزائمه في العراق وسوريا".



وأضاف الزاملي ان "الأرهابي البغدادي يحاول إثبات وجوده من خلال استذكار بطولات قتلاه وتبنيه لتفجيرات سيرلانكا وأحداث ليبيا وتأسيس الولايات في مالي وغيرها من الدول"، لافتاً إلى ان "خطابه تم بحريه تامه بعد ان تضاربت الأخبار عن مقتله".

وأستبعد الزاملي "إمكانية استمالة بعض العراقيين لتشكيل خلايا أو حواضن جديدة فضلاً عن استحالة رعايتهم أو إيوائهم أو إبداء المساعدة لهم"، عازياً ذلك إلى "مرارة الحرب والتهجير والقتل والدمار ونهب الأموال وسرقة الآثار وسبي النساء في المناطق التي سيطرت عليها عصابات داعش الإرهابية".

ودعا القيادي في التيار الصدري الحكومة العراقية إلى "مسك الحدود مع سوريا بشكل جيد وملاحقة الخلايا الارهابية في المناطق التي يختبئ بها الدواعش"، لافتاً إلى "أهمية إعادة النازحين والمشردين وإعادة الإعمار وتقديم الخدمات".

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واكد الزاملي "على إنهاء البطالة وعدم ترك الشباب كمشاريع استثمار من قبل الإرهابين واستغلال عوزهم وفقرهم وفاقتهم"، مشددا على ضرورة إعادة النظر بالمنظومة الامنية والعسكرية من خلال التقييم الدقيق للقادة والآمرين وانتقاء الكفوئيين والنزيهين منهم لاستلام قيادة العمل الأمني والعسكري وهذا سياق تتبعة كل جيوش العالم".

وذكر الزاملي ان "ظهور زعيم داعش جاء بطلب من الوكالات الاستخبارية العالمية من أجل التلويح لعدد من الدول بأن خطر المجاميع الارهابية لايزال قائماً"، لافتا الى ان "الظهور الأخير يعد ورقة ضغط لتمرير مخططات تلك الوكالات الاستكبارية من خلال دعم الارهاب في العالم".

وأفادت وكالة "رويترز" بصدور تسجيل فيديو جديد لزعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي، وذلك لأول مرة منذ عام 2014، أكد فيه انتهاء معركة الباغوز في سوريا.

