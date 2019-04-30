مفوضية الانتخابات تحذر من بيع وشراء بطاقة الناخب

دعت مفوضية الانتخابات، الثلاثاء، زعماء الأحزاب السياسية إلى حث النازحين لتحديث بياناتهم المتعلقة ببطاقة الناخب لغرض الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجالس المحافظات، محذرة من بيع البطاقة.
وقال مدير عام دائرة العمليات التابعة للمفوضية صفاء الجابري في حديث لـ الخليج 365، إن "المفوضية تدعو زعماء الأحزاب السياسية إلى حث النازحين لتحديث بياناتهم المتعلقة ببطاقة الناخب لغرض الإدلاء بأصواتهم".
وأضاف الجابري في حديثه، أنه "يُسمح لكلا الجنسين من مواليد 2000/2001/2002 تحديث بياناتهم المتعلقة ببطاقة الناخب( البايومتري)".
من جانبه، قال مدير عام دائرة شؤون الاحزاب التابعه لمجلس المفوضية رعد العاني، إنه "إذا قام الناخب ببيع بطاقته أو تم فقدان البطاقة فسنقوم بفرض عليه عقوبة مالية ويتم اتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية بحقه".
وتابع العاني في حديث لـ الخليج 365، أن "هناك بعض الجهات ستعمل كما فعلت بالسابق، على شراء بطاقات الناخبين في بعض المناطق".
يذكر أن مفوضية الانتخابات حددت يوم السادس عشر من شهر تشرين الثاني المقبل موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات.
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