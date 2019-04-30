نائب يرجح التصويت على الوزارات الاربع المتبقية قبل نهاية الاسبوع الحالي

الخليج 365/ بغدادرجح نائب عن تحالف الفتح، الثلاثاء، التصويت على الوزارات الاربع المتبقية من الكابينة الحكومية قبل نهاية الاسبوع الحالي، فيما اشار الى ان السير الذاتية للمرشحين موجودة على طاولة رئيس الوزراء وبانتظار اختيار من يراه مناسبا.

وقال قصي عباس الشبكي في حديث لـ الخليج 365، إن "رئيس الوزراء حريص على دفع مرشحي الوزارات الاربع المتبقية في سلة واحدة، على اعتبار ان الوزارات تمر من خلال التوافقات وبحال تمرير البعض منها في احدى الجلسات فقد يؤثر على التوافقات ما ينعكس سلبا على تمرير الوزارات الاخرى"، مبينا ان "السير الذاتية لمرشحي الوزارات المتبقية موجودة على طاولة رئيس الوزراء بانتظار اختيار الانسب منها لكل وزارة وتقديمها الى مجلس النواب للتصويت عليها".



واضاف الشبكي، ان "الحقائب المتبقية حسمت للجهات السياسية لكن الحوارات المتبقية على اسماء المرشحين"، مبينا أن "الاقرب لحقيبة العدل هو الاتحاد الوطني الكردستاني والدفاع لائتلاف الوطنية والتربية لمرشحة كتلة القرار برئاسة خميس الخنجر".

وبخصوص مرشح وزارة الداخلية، اشار الشبكي الى أن "هناك اربعة اسماء تم ترشحيها وبانتظار اختيار عبد المهدي لواحد منها"، مرجحا "حسم التصويت على الوزارات المتبقية قبل نهاية الاسبوع الحالي".

وكانت وسائل إعلام نقلت عن مقررة البرلمان خديجة علي قولها، إن "ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺗﺴﻠﻢ اﺳﻤﻲ ﻣﺮﺷﺤﻲ وزارﺗﻲ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﻌﺪل ﻣﻦ ﻗﺒﻞ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء، ﻟﻄﺮﺣﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ".

