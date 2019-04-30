تحقيق الكرخ تصدق اعترافات 5 متهمين ابتزوا شخصا بعبوة ناسفة

الخليج 365/ بغدادصدقت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الإرهاب، الثلاثاء، أقوال خمسة متهمين عن جريمة تجهيز عبوة ناسفة لابتزاز مواطن في منطقة الحرية الدولعي لعدم دفعه مبلغا ماليا طلب منه.

وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إن "خمسة متهمين اعترفوا أمام قاضي التحقيق بتجهيز عبوة صوتية محلية الصنع لاستخدمه لزرع الرعب والضغط على مواطن لغرض ابتزازه بمبلغ مالي".



واضاف أن" المتهمين اثناء تدوين اقوالهم امام قاضي التحقيق اعترفوا صراحة بارتكابهم العديد من جرائم الابتزاز في منطقة الدولعي ومناطق اخرى".

وتابع أن "المحكمة صدقت اقوالهم وتم اتخاذ الاجراءات كافة بحقهم وفقا لأحكام المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".

يذكر ان القضاء العراقي يصدر بين فترة واخرى احكاما بالاعدام والسجن بحق متهمين بعناصر "ارهابية" وجنائية.

