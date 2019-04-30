تظاهر العشرات من الضباط والمنتسبين في الجيش السابق، اليوم الثلاثاء، أمام مبنى مجلس النواب للمطالبة بحقوقهم.
وقال مراسل الخليج 365، إن العشرات من منتسبي وضباط الجيش السابق تظاهروا أمام مبنى البرلمان للمطالبة بحقوقهم السابقة و "المنحة التي وعدهم فيها البرلمان في وقت سابق"، بحسب قولهم.
وكان عضو اللجنة المالية النيابية أحمد مظهر كشف، الثلاثاء (15 كانون الثاني 2019)، عن ادراج مكافأة نهاية خدمة تبلغ 10 ملايين دينار لمنتسبي الجيش السابق بموازنة عام 2019، معتبراً أن هذه الخطوة تأتي لـ"انصاف" شريحة واسعة من الشعب العراقي.
كانت هذه تفاصيل خبر ضباط ومنتسبون في الجيش السابق يتظاهرون أمام مبنى مجلس النواب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.