ضباط ومنتسبون في الجيش السابق يتظاهرون أمام مبنى مجلس النواب

الخليج 365/ بغدادتظاهر العشرات من الضباط والمنتسبين في الجيش السابق، اليوم الثلاثاء، أمام مبنى مجلس النواب للمطالبة بحقوقهم.

وقال مراسل الخليج 365، إن العشرات من منتسبي وضباط الجيش السابق تظاهروا أمام مبنى البرلمان للمطالبة بحقوقهم السابقة و "المنحة التي وعدهم فيها البرلمان في وقت سابق"، بحسب قولهم.

وكان عضو اللجنة المالية النيابية أحمد مظهر كشف، الثلاثاء (15 كانون الثاني 2019)، عن ادراج مكافأة نهاية خدمة تبلغ 10 ملايين دينار لمنتسبي الجيش السابق بموازنة عام 2019، معتبراً أن هذه الخطوة تأتي لـ"انصاف" شريحة واسعة من الشعب العراقي.

