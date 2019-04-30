الحزب الديمقراطي: بغداد لم تطلب من اوغلو اخلاء مواقع بالعراق تحتلها منذ سنوات

كشف القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني عبد السلام برواري، الثلاثاء، ان حكومة المركز لم تطلب من وزير الخالرجية التركي مولود جاويش اوغلو اخلاء 27 موقعا بالعراق تحتلها منذ سنوات، فيما بين ان الوزير التركي طلب من بغداد التعاون مع بلاده في التصدي لحزب العمال الكردستاني.
وقال برواري في حديث لـ الخليج 365، ان "وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو طلب من بغداد التعاون مع بلاده في التصدي لحزب العمال المعارض، لكن الحكومة العراقية لم تطلب من تركيا إخلاء 27 موقعاً تحتلها منذ سنوات داخل الأراضي العراقية ومعظمها في إقليم كردستان، كما لم تطلب منها إيقاف الغارات الجوية المستمرة على قرى ومناطق الإقليم".
واضاف ان "أنقرة اتخذت مواقف متشنجة ضد الإقليم بعد عملية الاستفتاء، تحت ضغوط وعوامل خارجية، وها هي الآن تعمل على ترميم علاقاتها، فهي لن تستغني عن الإقليم في مطلق الأحوال، نظراً إلى وجود أكثر من 4000 شركة تركية، وعشرات الآلاف من الأيدي العاملة التركية في الإقليم".
يذكر ان وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو زار بغداد واربيل والتقى بعدد من المسؤولين وبحث معهم العلاقات الثنائية والتبادل التجاري بين البلدين.
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