محلل سياسي: البغدادي استغل عدة امور بظهوره امس وهناك هدف اساسي وراء ذلك

الخليج 365/ بغداداكد محلل سياسي، الثلاثاء، ان زعيم "داعش" ابو بكر البغدادي استغل عدة امور بظهوره في مقطع الفيديو الذي انتشر امس، فيما اشار الى ان هناك هدف اساسي وراء ذلك.

ونقلت سكاي نيوز، عن المحلل عبد الوهاب بدر خان قوله ان "زعيم تنظيم داعش ابو بكر البغدادي استغل عدة أمور في ظهوره، منها تفجيرات سريلانكا الدامية التي أراد أن يرسل من خلالها رسالة في أنه المحرض عليها"، مبينا انه "أراد تأكيد وجوده ونفي أية أخبار عن صحته أو مقتله".



واضاف ان "البغدادي دخل في مرحلة بن لادن من خلال ظهوره بنفس الطريقة التي كان بن لادن يظهر بها عبر تسجيلات فيديو، بدل ما كان يوجه خطابات مكتوبة أو رسائل صوتية".

وبحسب محللين، فإن هذا الظهور هو مرحلة جديدة وطويلة يأمل البغدادي قيادة أفراد التنظيم عبرها بمثل ما كان بن لادن يفعل، بعد أن فقد "داعش" كل الأراضي والمواقع التي يسيطر عليها في السابق.

وكان زعيم القاعدة بن لادن، لجأ إلى الاختباء في عدة أماكن بين أفغانستان وباكستان، قبل مقتله في ايار 2011 على يد قوات أميركية، وهي المرحلة التي يجزم محللون أن البغدادي يحاول محاكاتها الآن، من خلال سعيه للاختباء والهرب والتنقل الدائم، وإصدار خطابات بين حين وآخر لتحريض أتباعه في ارتكاب أعمال إرهابية.

