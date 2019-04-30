متظاهرون في ساحة التحرير: أغيثونا من شبح الاستيراد



تظاهر عشرات الأشخاص في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، اليوم الثلاثاء، للمطالبة بمنع استيراد المنظفات ودعم المنتج المحلي. الخليج 365/ بغدادتظاهر عشرات الأشخاص في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، اليوم الثلاثاء، للمطالبة بمنع استيراد المنظفات ودعم المنتج المحلي. وقال مراسل الخليج 365، إن العشرات من الأشخاص تظاهروا في ساحة التحرير لمطالبة الجهات المختصة بمنع استيراد المنظفات ودعم المنتوج الوطني. وأضاف المراسل، أن المتظاهرين حملوا لافتات كُتب عليها "أغيثونا من شبح الاستيراد.. هل من منصف بحق الصناعة الوطنية؟"





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