صحة النجف تعلن الحصيلة النهائية للمصابين بالعاصفة التي ضربت المحافظة امس

اعلنت دائرة صحة النجف، الثلاثاء، عن الحصيلة النهائية للمصابين بالعاصفة التي ضربت المحافظة امس.
وقالت في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "حصيلة العاصفة الترابية التي ضربت المحافظة يوم امس، انتهت عن اصابة 111 حالة اختناق".
واضافت ان "هؤلاء تم منحهم العلاج اللازم وغادروا المستشفيات".
يذكر ان عدد من مناطق البلاد شهدت يوم امس، عاصفة ترابية قوية ادت الى مصرع عدد من الاشخاص واصابة العشرات اضافة الى الحاق اضرار مادية.
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