بالصور.. الموانئ تعلن انتشال حفارة بحرية غارقة منذ 39 عاماً في شط العرب

الخليج 365/ البصرةأعلنت الشركة العامة للموانئ التي يقع مقرها في محافظة البصرة، الثلاثاء، أن كوادرها انتشلت جزئياً حفارة بحرية غارقة في مياه شط العرب منذ عام 1980، وذلك باستخدام حفارة بحرية ضخمة.

وقال مدير قسم الإعلام والعلاقات العامة في الشركة أنمار عبد المنعم الصافي في حديث لـ الخليج 365، إن "فنيي قسم الإنقاذ البحري قاموا بانتشال جزء كبير من الحفارة البحرية (كربلاء)، وفي غضون أيام سوف يتم انتشال ما تبقى منها"، مبيناً أن "الحفارة غارقة منذ عام 1980 في مياه شط العرب بالقرب من موقع القصور الرئاسية".



ولفت الصافي الى أن "عملية الانتشال تم تنفيذها باستخدام الرافعة البحرية (أبو ذر)، والجزء المنتشل يبلغ طوله 36 متراً، ووزنه 450 طناً"، مضيفاً أن "الحفارة الغارقة يبلغ طولها الاجمالي 92 متراً، وعرضها 17 متراً، ووزنها 1200 طن".

يذكر أن القنوات الملاحية المؤدية الى الموانئ العراقية كانت فيها وبالقرب منها الكثير من القطع البحرية الغارقة من بواخر وجنائب وزوارق مدنية وعسكرية، وقد تم انتشال أكثرها خلال الأعوام العشرة السابقة، وما تبقى من القطع البحرية الغارقة لا تؤثر كثيراً على سلامة الملاحة البحرية، ومنها اليخت الرئاسي (المنصور) الذي كان يمتلكه صدام حسين.



