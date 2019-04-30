عضو بالنزاهة النيابية يكشف عن ملف "مهم" يتم التحقيق فيه داخل اللجنة

الخليج 365/ بغدادكشف عضو في لجنة النزاهة النيابية، الثلاثاء، عن ملف "مهم" يتم التحقيق فيه داخل اللجنة، مشيراً إلى مخاطبة هيئة النزاهة بغية تحديد فترة لاستلام الدعوات وترقيمها ضمن آلية معينة.

وقال النائب صباح الطلوبي العكيلي في حديث لـ الخليج 365، إن "هناك العديد من الملفات التي تعمل اللجنة على متابعتها بشكل مستمر مع هيئة النزاهة".

وأضاف، أنه "تم تقديم طلب إلى هيئة النزاهة بغية تحديد فترة لاستلام الدعوات وترقيمها ضمن آلية معينة تجعلنا على إطلاع على عدد الدعاوى التي دخلت إلى الهيئة والتي رفعت إلى القضاء وما تم إنجازه وما تبقى منها".



وتابع العكيلي، أن "هناك ملفات لها أهمية في المتابعة منها ملف الدولة داخل المنطقة الخضراء، وهو من الملفات المهمة التي يجري التحقيق فيها الآن".