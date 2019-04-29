الصدر يشخص آفة جديدة

انتقد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاثنين، ترك الاعمال الحرة والاتكال على الحكومة في التوظيف، فيما اعتبر ان ذلك "آفة".
وقال الصدر في تغريدة له على حسابه بتويتر وتابعته الخليج 365، ان "ترك الاعمال الحرة كافة كالفلاحة والزراعة والصناعة والنجارة والحدادة والخياطة بل كل الاعمال اتكالا على الحكومة وانتظار التوظيف والوظيفة فهي آفة".
واضاف "كان على الحكومة جعل جل الشعب بل كلهم موظفين (بدلوا عقولكم) فقد دمرتم العراق وافرغتموه من تاريخه وحاضره ومستقبله فبات التصحر قريبا وبات الاستيراد بدون تصدير وهكذا"، مشيرا الى ان "من لم يحصل على وظيفة فيريد راتبا كفضائي وهو نفسه الذي لا يريد للبرلماني راتبا تقاعديا".وتساءل الصدر "اهذه ازدواجية ام نفاق".
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