نائب يكشف أسباب عدم حسم رئاسات اللجان البرلمانية لغاية الآن

الخليج 365/ بغدادكشف النائب عن كتلة الحكمة البرلمانية حسن المسعودي، الاثنين، أسباب عدم حسم رئاسات اللجان البرلمانية لغاية الآن، وفيما اعتبر استمرار الخلافات على رئاسات اللجان من فئة (أ) بأنها كانت السبب الأساس في تأجيل حسم رئاسات اللجان البرلمانية حتى اللحظة، أكد عزم الكتل على حسم هذا الملف في موعد اقصاه نهاية هذا الاسبوع.

وقال المسعودي في حديث لـ الخليج 365، إن "الخلافات وعدم الوصول الى اتفاق حول حسم رئاسات اللجان من فئة (أ) كان السبب الأساس في تاخير حسم اللجان النيابية حتى اللحظة"، مبيناً ان "لجان النزاهة والقانونية والامن والدفاع والمالية والخدمات والعلاقات الخارجية لم يتم التوصل الى صيغة حولها بغية المضي للتصويت على رئاساتها".



وأضاف أن "رئاسات اللجان من التصنيف (ب) و(ج) شبه محسومة لكن ارتبط التصويت وحسم رئاساتها على حسم رئاسات اللجان من فئة (أ) على اعتبار ان من يحصل على لجنة في تصنيف (أ) قد يجعله يفقد لجنة من تصنيف اخر وبحسب النقاط لكل كتلة وفق استحقاقها الانتخابي"، مشدداً على ان "الكتل السياسية حسمت امرها بضرورة انهاء هذا الملف في موعد اقصاه نهاية هذا الاسبوع للمضي بتفعيل عمل اللجان بشكل اكثر فاعلية والتركيز على ملفات اخرى تهم المواطن".

وكانت لجان العمل وحقوق الانسان والزراعة النيابية، حسمت رئاستها الاثنين 15 نيسان 2019، فيما تم تأجيل باقي اللجان الى موعد اخر لعدم الوصول الى توافقات حول رئاستها.

