السامرائي: نستغرب عدم قيام المالية بصرف أجور المحاضرين رغم ورودها في الموازنة

الخليج 365/ بغدادأعرب عضو اللجنة المالية في مجلس النواب مثنى عبد الصمد السامرائي، الاثنين، عن استغرابه من عدم قيام وزارة المالية بصرف أجور المحاضرين رغم ورودها في قانون الموازنة للعام الجاري.

وقال السامرائي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "المادة ٥٥ ثانياً كانت واضحة بإلزام وزارة المالية بصرف مبلغ ١٢٥ ألف دينار عراقي كأجور نقل للمحاضرين المجّانيين في المدارس التابعة لوزارة التربية".



وأضاف أن "اللجنة المالية البرلمانية قامت بمفاتحة وزارتي التربية والمالية لتنفيذ الفقرة القانونية المتعلقة بصرف تلك المستحقات وطلبت توضيحات حول أسباب تأخير صرفها".

وأشار السامرائي إلى أن "اللجنة المالية أعدت تقريراً يوضح إجراءاتها حول الموضوع وطلبت من هيئة رئاسة البرلمان إدراج فقرة في جدول أعمال جلسة يوم الثلاثاء ٣٠ نيسان الجاري لمناقشة التقرير".

