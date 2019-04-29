الصحة تعلن وفاة اربعة مواطنين بسبب العواصف في كربلاء

اعلنت وزارة الصحة، الاثنين، وفاة اربعة مواطنين واصابة 61 اخرين بسبب العواصف الترابية في محافظة كربلاء.
وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان مقتضب تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "اربعة مدنيين لقوا مصرعهم واصيب ٦١ نتيجة العاصفة الترابية في كربلاء".
وافاد مراسل الخليج 365، في وقت سابق من اليوم الاثنين بإن حصيلة ضحايا العواصف التي ضربت كربلاء اليوم، بلغت وفاة شخصين واصابة 20 آخرين بجروح تم نقلهم الى المستشفى.
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