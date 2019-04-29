حالة وفاة و20 اصابة حصيلة العواصف في النجف

الخليج 365/ بغدادأعلنت مديرية صحة محافظة النجف، الاثنين، عن وفاة شخص وإصابة 20 آخرين حصيلة العواصف في المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "مستشفيات الحكيم والسجاد استقبلت ٢١ اصابة بعد العاصفة الترابية جراء سقوط جدران وسقوط نخلة على سيارة في العباسية".

وأضافت أن "أحد المصابين توفي في منطقة العباسية".

