أعلنت مديرية صحة محافظة النجف، الاثنين، عن وفاة شخص وإصابة 20 آخرين حصيلة العواصف في المحافظة.
وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "مستشفيات الحكيم والسجاد استقبلت ٢١ اصابة بعد العاصفة الترابية جراء سقوط جدران وسقوط نخلة على سيارة في العباسية".
وأضافت أن "أحد المصابين توفي في منطقة العباسية".
كانت هذه تفاصيل خبر حالة وفاة و20 اصابة حصيلة العواصف في النجف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.