محكمة في البصرة تحكم بالمؤبد على مشارك بقتل شخصين قبل ثمانية أعوام

الخليج 365/ البصرةأعلن المكتب الإعلامي في رئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية، الاثنين، أن محكمة للجنايات في المحافظة أصدرت حكماً بالسجن المؤبد بحق متهم بالإشتراك في جريمة قتل شخصين قبل ثمانية أعوام.

وذكر المكتب في البيان الذي تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "محكمة الجنايات في قضاء القرنة أصدرت حكماً بالسجن المؤبد بحق متهم استناداً لأحكام المادة 406 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل، وبدلالة مواد الاشتراك"، مبيناً أن "الحكم صدر بحق المتهم لقيامه في (13 كانون الأول 2011) بالاتفاق والاشتراك مع متهمين آخرين متفرقة قضاياهم بقتل شخصين في قضاء القرنة".



وأشار المكتب الى أن "المحكمة استدلت بالمادة 132 من قانون العقوبات عند فرض العقوبة، من حيث أن المتهم شاب في مقتبل العمر، وصحيفة سوابقه تخلو من أي جريمة".

يشار الى أن محافظة البصرة يتميز وضعها الأمني بشكل عام بالاستقرار، وتشهد جرائم جنائية مختلفة من بينها القتل والسرقة، وأصدرت محاكم الجنايات في المحافظة خلال الأعوام القليلة الماضية عشرات أحكام الإعدام بحق مدانين بارتكاب جرائم قتل عمد.

