مصرع مواطن بحادث سير شرقي بغداد



اعلنت مديرية المرور العامة، الاثنين، وفاة شخص بحادث سير شرقي بغداد. الخليج 365/ بغداداعلنت مديرية المرور العامة، الاثنين، وفاة شخص بحادث سير شرقي بغداد. وقال مدير السيطرة والمخابرة في مديرية المرور العامة العميد حيدر رشيد القصاب في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "حادث اصطدام وقع بين مركبتين على الطريق السريع محمد القاسم بين منطقة الرستمية، ما ادى الى وفاة احد سائقي المركبتين نتيجة الحادث". واضاف القصاب، أن "الحادث نتج عنه ايضا اضرار كبيرة بالمركبتين".





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