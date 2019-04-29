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اندلاع حريق داخل ارض زراعية في واسط

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الخليج 365/ واسط
افاد مصدر امني في محافظ واسط، الاثنين، بأن حريقا اندلع داخل ارض زراعية في المحافظة، فيما تحاول فرق الدفاع المدني مكافحة الحريق.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقا كبيرا اندلع في ارض زراعية في ناحية شيخ سعد في محافظة واسط".

واضاف المصدر الي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "فرق الدفاع المدني وصلت الى مكان الحادث وتحاول مكافحة الحريق".


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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