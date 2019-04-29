اندلاع حريق داخل ارض زراعية في واسط

الخليج 365/ واسطافاد مصدر امني في محافظ واسط، الاثنين، بأن حريقا اندلع داخل ارض زراعية في المحافظة، فيما تحاول فرق الدفاع المدني مكافحة الحريق.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقا كبيرا اندلع في ارض زراعية في ناحية شيخ سعد في محافظة واسط".

واضاف المصدر الي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "فرق الدفاع المدني وصلت الى مكان الحادث وتحاول مكافحة الحريق".

