مجلس النواب يرفع جلسته الى يوم غد

الخليج 365/ بغدادقررت رئاسة مجلس النواب، الاثنين، رفع جلسة المجلس إلى يوم غد الثلاثاء.

وقال مصدر نيابي لـ الخليج 365، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قرر رفع جلسة المجلس الاعتيادية إلى يوم غد الثلاثاء، بعد تأجيل المناقشة بخصوص الغاء دمج وزارة البيئة بوزارة الصحة".

وأضاف المصدر أن "البرلمان أنهى القراءة الاولى لمشروع قانون تنظيم علاوي بيع الفواكه والخضر والحيوانات، فضلاً عن انهاء قراءة مقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٤٥٩ لسنة ١٩٨٧".



وعقد مجلس النواب، اليوم الاثنين، جلسته الاعتيادية الـ 13 برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي.