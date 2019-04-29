تحرير 44 بنغاليًا في بغداد احتجزتهم عصابة 60 يومًا

اسماء السيد - أعلن القضاء العراقي اليوم تحرير 44 بنغاليًا احتجزتهم عصابة تضم 6 أشخاص في بغداد لمدة 60 يومًا، وقد تم فحصهم طبيًا بعد تحريرهم ثم تسليمهم إلى سفارة بلدهم في بغداد، فيما تم اعتقال 6 من المتهمين باحتجازهم 4 بنغاليين وعراقيين، فيما تلاحق الشرطة ثلاثة متهمين آخرين بينهم بنغاليان وعراقي.

"الخليج 365": صدقت محكمة تحقيق الكرادة في بغداد الاثنين أقوال ستة متهمين أقدموا على احتجاز 44 بنغلاديشيًا لمدة شهرين بصورة غير قانونية، ومساومة ذويهم على مبالغ مالية. وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في تقرير تابعته ""الخليج 365"" إن "ستة متهمين أُلقي القبض عليهم اعترفوا أمام محكمة التحقيق باحتجاز 44 بنغلاديشيًا لمدة شهرين".

أضاف إن "القاضي المختص أفاد بأن السفارة أبلغت المحكمة عن وجود أشخاص بنغلاديشيين محتجزين في أحد المنازل في منطقة الكرادة قرب المسرح الوطني" في وسط العاصمة بغداد".. لافتًا إلى أن "المتهمين كانوا يقومون بمساومة ذوي الضحايا في بنغلاديش على ضرورة دفع مبالغ مالية مقابل إطلاق سراح المحتجزين الذين قدموا إلى العراق من أجل العمل".

وأشار إلى أن "المحكمة أصدرت مذكرة تفتيش للمنازل، وتمت مداهمة أحدها من قبل الأجهزة الأمنية، وتمكنت من تحرير 44 شخصًا كانوا محتجزين في الدار، وجرى ضبط المتهمين بالجرم المشهود".. موضحًا أن "المحتجزين تعرّضوا إلى التعذيب الجسدي والاحتجاز لمدة شهرين في المنزل، ولم يتم إرسالهم إلى العمل".

وأوضح أن "المتهمين كانوا 4 من حملة الجنسية البنغلاديشية، واثنين عراقيين، في حين لا يزال البحث جاريًا عن 3 متهمين هاربين، اثنان منهم بنغلاديشيان، وآخر عراقي".

أضاف أن "المتهمين كانوا يديرون مكتبًا لتشغيل العمالة الأجانب في العراق".. مشيرًا إلى أن "المحتجزين تم فحصهم طبيًا بعد تحريرهم، ومن ثم إيداعهم في سفارة بنغلادش".. لافتًا إلى أن "المتهمين تم إيقافهم وفق أحكام المادة 6 من قانون مكافحة الإتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012".

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من جانبها، قالت قيادة شرطة بغداد على صفحتها في شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك" إن فريق عمل من القيادة تمكن من تحرير 44 عاملًا من بنغلاديش كانوا محتجزين في دار وسط بغداد من جانب شركة عمالة لغرض استغلالهم ماديًا. وأوضحت أنها ألقت القبض على ستة متهمين، عراقيان وأربعة من مواطني بنغلاديش، متعاونون مع العصابة.

البنغاليون المحررون في وسط بغداد

بالترافق مع ذلك، فقد أعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية العراقية اليوم عن اعتقال عصابة تتاجر بالبشر مكونة من رجل وثلاث نساء في وسط بغداد.

وقالت القيادة في بيان "بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة فقد ألقت قوة من الشرطة الاتحادية على عصابة تتاجر بالبشر وبالجرم المشهود، عددهم أربعة متهمين" . وأضافت أن "العصابة مكونة من رجل وثلاث نساء" .. موضحة أنه "تم تسليمهم إلى الجهات المعنية أصوليًا" لعرضهم على القضاء ومحاكمتهم.

وأصدر البرلمان العراقي عام 2012 قانونًا لمكافحة الإتجار بالبشر منح وزارة الداخلية صلاحيات تشكيل لجان متعلقة بهذا الأمر.

وكانت إحصائية نشرها مجلس القضاء الأعلى في وقت سابق قد أشارت إلى أن عدد القضايا التي نظرت بها محاكم الجنايات في العام الماضي والمتعلقة بجرائم الإتجار بالبشر بلغت حوالى 200 انتهاك، وقع العدد الأكبر منها في بغداد.

وأوضحت الإحصائية أن عدد الذكور الضحايا في بغداد بلغ نحو 90 ضحية مقابل 80 من الإناث.. ومعظمهم من الأطفال.