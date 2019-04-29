مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تدعو لدعم وزارة الهجرة بمبلغ 701 مليون دولار

الخليج 365/ بغداددعا وزير الهجرة نؤفل بهاء موسى، الاثنين، الدول المانحة والمنظمات الدولية للوقوف مع العراق وانجاح خطط حكومته في ارساء مفاهيم الاستقرار، فيما دعا ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ايمن غرايبة الدول المانحة لدعم الوزارة بمبلغ 701 مليون دولار لغرض انهاء حالات النزوح.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنها "اقامت، اليوم، مؤتمرها الخاص بالعمل مع المنظمات الدولية و المحلية والمجتمع الدولي لعودة النازحين الى مدنهم وقراهم و تشجيعهم على العودة، فضلا عن توفير الخدمات و تعزيز البنى التحتية في المناطق المحررة الى جانب رفع مستوى التنسيق والدعم المشترك بين الوزارة والمؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمجتمع الدولي لدعم واغاثة النازحين والعائدين ، اضافه الى ترسيخ السلم الاجتماعي وبناء اللحمة الوطنية".



وذكر وزير الهجرة نؤفل بهاء موسى في كلمة له في المؤتمر تابعتها السومرية، إن "بالرغم من قلة التخصيصات المالية التي تعاني منها الوزارة وعلى مدى سنوات طوال، الا ان الوزارة استنفرت كل طاقاتها وكوادرها للسيطرة على ازمة النزوح الكبيرة التي شهدتها البلاد والتي خلفت نزوح اكثر من خمسة ملايين نازح"، مبينا ان "الوزارة قدمت كل ما تحتاجها العوائل النازحة من مساعدات اغاثية ، فضلا عن انشاء العديد من المخيمات لايواء تلك العائلات".

وأضاف موسى، أن "النصر الذي أحرزته القوات الامنية والحشد الشعبي وقوات البيشمركة على عصابات داعش الارهابية رافقه نصر انساني كبير حينما استطاعت كوادر الوزارة والجهات الساندة لها من تحقيقه بعد السيطرة على اعتى ازمة نزوح شهدتها المنطقة والعالم"، مبينا أن "الوزارة لديها خطط مستقبلية جمة لاعادة الاستقرار وإنجاح ملف عودة العراقيين في الخارج، عن طريق استراتيجية تعزيز مكاتبها في الخارج متمثلة باستحداث ممثليات لها في سبع دول جديدة للوقوف على اهم مشاكل المهاجرين العراقيين و تذليل الصعوبات التي تحول دون عودتهم".

ودعا موسى، الدول المانحة والمنظمات الدولية الى "الوقوف مع العراق وانجاح خطط الحكومة العراقية متمثلة بوزارة الهجرة والمهجرين في ارساء مفاهيم الاستقرار كي تكون هذه التجربة ركيزة اساسية يستفيد منها الجميع".

من جانبه، اكد ممثل الامين العام لمجلس الوزراء محمد طاهر التميمي، بحسب البيان، "سعي الحكومة العراقية لترسيخ مفاهيم السلم المجتمعي وبناء قاعدة رصينة وواقعية لترسيخ اللحمة الوطنية ورفع مستوى التنسيق بين جميع المؤسسات الحكومية ووزارة الهجرة من جهة والمنظمات الدولية والمجتمع الدولي من جهة اخرى لدعم اغاثة النازحين والعائدين من خلال وضع البرامج التي تتيح توفير جميع المستلزمات الانسانية والخدمية لفئات عناية الوزارة".

فيما دعا، ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ايمن غرايبة، الدول المانحة الى "دعم وزارة الهجرة والمهجرين و تمويلها بمبلغ 701 مليون دولار لغرض انهاء حالات النزوح وتشجيع عودة النازحين ودعم مشاريع الوزارة البالغة 183 مشروع".

