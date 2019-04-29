أعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، الاثنين، عن اعتقال عصابة تتاجر بالبشر مكونة من رجل وثلاث نساء وسط بغداد.
وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة قوة من الشرطة الاتحادية تلقي القبض على عصابة تتاجر بالبشر وبالجرم المشهود عددهم اربعة متهمين".
وأضافت القيادة، أن "العصابة مكونة من رجل وثلاثة نساء في منطقة الجادرية مدينة الاعراس من قبل الفوج الثاني اللواء الثالث الفرقة الاولى شرطة اتحادية"، مؤكدة أنه "تم تسليمهم الى الجهات المعنية اصولياً".
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