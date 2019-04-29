الخليج 365 تنشر مسودة مشروع قانون حقوق شهداء سبايكر

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الخليج 365/ بغداد
تنشر الخليج 365 مسودة مشروع قانون حقوق شهداء جريمة القاعدة الجوية "سبايكر" الذي استكملت القراءة الاولى له بجلسة اليوم.
وعقد مجلس النواب جلسته الاعتيادية الثالثة عشر، اليوم الاثنين 29 نيسان 2019، برئاسة محمد الحلبوسي.
تنشر الخليج 365 مسودة مشروع قانون حقوق شهداء جريمة القاعدة الجوية "سبايكر" الذي استكملت القراءة الاولى له بجلسة اليوم.
وقال مصدر برلماني لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب انهى خلال جلسته التي عقدت، اليوم، القراءة الاولى لمشروع قانون حقوق شهداء سبايكر".
وعقد مجلس النواب جلسته الاعتيادية الثالثة عشر، اليوم الاثنين 29 نيسان 2019، برئاسة محمد الحلبوسي.
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