نائب يقدم مقترح قانون للبطاقة التموينية الالكترونية بدل الورقية

الخليج 365/ بغدادأعلن عضو مجلس النواب رزاق محيبس، الاثنين، عن تقديمه مقترحا لقانون "البطاقة التمونية الالكترونية" بدل الورقية الى رئاسة المجلس، لافتا الى أن هذا الاجراء سيقضي على الفساد بهذا الملف وسيوفر الحصة التمونية للعراقيين بانسيابية ودون تلكؤ.

وقال محيبس في مرؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب وحضرته السومرية نيو، "بمناسبة قرب شهر رمضان نطالب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ووزير التجارة محمد العاني بتوفير مفردات البطاقة التمونية لان الجميع يعلم ان ثلاثة ارباع ابناء الشعب دون مستوى الفقر".



وأضاف النائب، "قدمنا مقترح قانون البطاقة التمونية الالكترونية بدل الورقية الى رئاسة البرلمان وهو مقترح سيقضي على الفساد بهذا الملف وسيوفر الحصة التمونية للشعب العراقي بانسيابية ودون تلكؤ، واحاله رئيس البرلمان الى للجنة القانونية".

وأوضح، أن "القانون يهدف لتحويل البطاقة التمونية الورقية الى بطاقة تموين الكترونية وحصة تضم مايقرب من ١٥ مادة غذائية، وان يتم تخصيص اموال لدعم هذا البرنامج وان يتم تخصيص رقم تعريفي لكل رب عائلة".

