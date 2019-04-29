أعلن عضو مجلس النواب رزاق محيبس، الاثنين، عن تقديمه مقترحا لقانون "البطاقة التمونية الالكترونية" بدل الورقية الى رئاسة المجلس، لافتا الى أن هذا الاجراء سيقضي على الفساد بهذا الملف وسيوفر الحصة التمونية للعراقيين بانسيابية ودون تلكؤ.
وقال محيبس في مرؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب وحضرته السومرية نيو، "بمناسبة قرب شهر رمضان نطالب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ووزير التجارة محمد العاني بتوفير مفردات البطاقة التمونية لان الجميع يعلم ان ثلاثة ارباع ابناء الشعب دون مستوى الفقر".
وأضاف النائب، "قدمنا مقترح قانون البطاقة التمونية الالكترونية بدل الورقية الى رئاسة البرلمان وهو مقترح سيقضي على الفساد بهذا الملف وسيوفر الحصة التمونية للشعب العراقي بانسيابية ودون تلكؤ، واحاله رئيس البرلمان الى للجنة القانونية".
وأوضح، أن "القانون يهدف لتحويل البطاقة التمونية الورقية الى بطاقة تموين الكترونية وحصة تضم مايقرب من ١٥ مادة غذائية، وان يتم تخصيص اموال لدعم هذا البرنامج وان يتم تخصيص رقم تعريفي لكل رب عائلة".
كانت هذه تفاصيل خبر نائب يقدم مقترح قانون للبطاقة التموينية الالكترونية بدل الورقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.