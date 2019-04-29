البرلمان يُنهي مناقشة مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي



أنهى مجلس النواب، الاربعاء، القراءة الاولى لمشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي. الخليج 365/ بغدادأنهى مجلس النواب، الاربعاء، القراءة الاولى لمشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي. وقال مصدر برلماني لـ الخليج 365 إن "مجلس النواب انهى خلال جلسته التي عقدت، اليوم، القراءة الاولى لمشروع قانون مناقشة مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي". وعقد مجلس النواب جلسته الاعتيادية الثالثة عشر، اليوم الاثنين 29 نيسان 2019، برئاسة محمد الحلبوسي.



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