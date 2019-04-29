نائب عن نينوى يحذر: هناك نقص بالكوادر الامنية في مناطق بالمحافظة

الخليج 365/ بغدادحذر النائب عن محافظة نينوى نايف الشمري، الاثنين، من خطورة وجود نقص بالكوادر الامنية في عدد من المناطق التابعة للمحافظة، مطالبا الحكومة الاتحادية بأرسال لوائين لسد الثغرات في المناطق الرخوه والنائية.

وقال الشمري خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان وحضرته الخليج 365، إن "المتابع للوضع الامني في نينوى يعرف ان الايام الماضية شهدت بعض الخروقات الامنية وبعض الحوادث في المناطق النائية من المحافظة"، مبينا ان "هناك نقص في القطعات الامنية في المناطق النائية والحدودية مثل البعاج والحضر والقيروان وتل عبطة ولان امن المحافظة".



وطالب الشمري "بارسال لوائين لمسك الحدود"، مشددا في ذات الوقت على ان "تقوم القوات الامنية بعمليات استباقية لاستئصال بؤر الارهاب في الاماكن النائية التي يحاول الارهاب استغلالها".

واضاف أن "الخط الستراتيجي الممتد من مناطق الحضر عين زالة فيش خابور تم فصل منتسبي حماية النفط ولم يسمح لهم بالعودة في حين كان هذا الخط يحميه قبل دخول داعش للمحافظة ١٦٠٠ شرطي من ابناء تلك المناطق".

ودعا الشمري، الى "تزويد المحافظة بكاميرات مراقبة لان ذلك عنصر اساسي في القضاء على الارهاب"، مستغربا "لايتم تزويد المحافظة التي عانت من الارهاب ولسنوات عديدة باجهزة تساعد على القضاء على الارهاب".