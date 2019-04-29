مجلس النواب يُنهي القراءة الاولى لمشروع قانون حقوق شهداء سبايكر

الخليج 365/ بغدادأنهى مجلس النواب، الاثنين، القراءة الاولى لمشروع قانون حقوق شهداء سبايكر.

وقال مصدر برلماني لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب انهى خلال جلسته التي عقدت، اليوم، القراءة الاولى لمشروع قانون حقوق شهداء سبايكر".

وعقد مجلس النواب جلسته الاعتيادية الثالثة عشر، اليوم الاثنين 29 نيسان 2019، برئاسة محمد الحلبوسي.

