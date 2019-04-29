كتلة نيابية تطالب الحكومة بتعديل قانون التقاعد الموحد لابناء الحشد الشعبي

الخليج 365/ بغدادطالبت كلتة النهج النيابية، الاثنين، الحكومة الاتحادية بأجراء تعديل قانون التقاعد الموحد لانباء الحشد الشعبي، مبينة أن "كل الانتصارات التي تحقيقت على النتظيمات الارهابية كانت بجهود ابناء الحشد الشعبي.

وقال عضو الكتلة النائب حازم الخالدي في مؤتمر صحفي عقده، اليوم، في مبنى البرلمان وحضرته الخليج 365، إنه "من باب المسؤولية الوطنية نطالب الحكومة الاتحادية بإرسال تعديل عاجل على قانون التقاعد الموحد لانباء الحشد الشعبي، مبينة أن "كل الانتصارات التي تحقيقت على كافة الاتنظيمات الارهابية كانت بجهود والتضحيات التي قدمها ابناء الحشد الشعبي".



وطالب "بتخصيص سكن ملائم لذوي الشهداء على ان يتم تسليمه لهم بأسرع وقت وقبل الاحتفال بيوم النصر لكي نعبر عن جزء من الوفاء لهم، بالاضافة الى إرسال الجرحى من القوات الامنية والحشد الشعبي للعلاج خارج القطر وتوفير التعويض الملائم لهم"، مشددا على "اهمية عدم قطع مخصصات الخطورة عند نقل المنتسبين الذين تعرضوا لإصابات خطيرة في المناطق الساخنة، والمشمولة بالخطورة العالية الى مناطق اخرى".

وتابع أن "هذه التضحيات تجعلنا امام مسؤولية كبيرة، فما كانت هذه الانتصارات لتحصل لو لا الجهود الكبيرة والتضحيات العظيمة، والدماء الطاهرة لشهدائنا الكرام وخلفت تلك المعارك الضارية التي خاضها ابطالنا اعداداً كبيرة من الجرحى و المعاقين، وما زال عدد كبير منهم مستمراً بخدمته".

وختم الخالدي قوله بأن "هؤلاء الابطال واجهوا معوقات عدة ومن ابرزها عدم انصافهم من قبل قانون التقاعد الموحد و الذي اسس على شرطين للشمول بالتقاعد احدهما هو اكمال سن الخمسين عاماً و الشرط الاخر هو اكمال خمسة عشر عاماً في الخدمة، مبينا أنه "قد امضى اغلب المنتسبين الخمسة وعشرون عاماً دون ان يصلو الى عمر الخمسين مع ملاحظة الخطورة الكبيرة في عملهم والجهد البدني المرهق مقارنة بالوظائف المدنية الاخرى لاسيما الذين تعرضوا لاصابات كبيرة خلال المعارك، مما يعد اجحافاً كبيراً بحقهم".