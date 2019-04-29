الزراعة النيابية: المنتج المحلي يتعرض لمؤامرة وهناك اكتفاء ذاتي بمنتوجي البيض والاسماك

الخليج 365/ بغدادأكدت لجنة الزراعة النيابية، الاثنين، وجود اكتفاء ذاتي بمنتوجي بيض المائدة والاسماك، مشيرة الى أن المنتج المحلي يتعرض لـ"مؤامرة" تهدف لضرب المنتج العراقي وانتشار البطالة بجلب منتج اجنبي منتهي الصلاحية ولا يصلح للاستهلاك البشري.

وقال عضو اللجنة النائب علي البديري في مؤتمر صحفي عقده، اليوم، في مبنى البرلمان مع عدد من اعضاء اللجنة، وحضرته الخليج 365، إن "المنتج المحلي يتعرض الى مؤامرة الغرض منها ضرب المنتج العراقي وانتشار البطالة من خلال جلب منتج اجنبي منتهي الصلاحية ولا يصلح للاستهلاك البشري مما استخدام الى انتشار الأمراض الخطيرة والمسرطنة في المجتمع العراقي".



وأكد البديري، أن "هناك اكتفاء ذاتي من منتوجي بيض المائدة والاسماك، ولقد لاحظنا كيف فتحت المعابر لإدخال هاتين المادتين عن طريق المنافذ الحدودية، دون أي مراقبة أو تدقيق وخاصة منفذ ابراهيم الخليل"، لافتا الى أن "هذ الموضوع تسبب بخسارة ملايين الدنانير العراقية لاصحاب حقول الدواجن وحقول الاسماك".

وطالب البديري، الحكومة الاتحادية بـ "تطبيق قانون حماية المنتج والسيطرة"، لافتا الى أن "هناك شخصيات متنفذة هي من تسيطر على المنافذ الحدودية وبشكل كبير والمستفيد هم اشخاص على عدد الأصابع والمتضررين ملايين".

يشار الى أن عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية فلاح الخفاجي أعلن، امس الاحد، عن عزمه جمع تواقيع برلمانية اليوم الاثنين بغية عرض قضية دخول البيض المستورد والفاسد بشكل غير قانوني على جدول اعمال جلسة البرلمان.

