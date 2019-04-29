المجلس الوزاري للطاقة يوجه بتنفيذ حلول سريعة لتحسين وضع الكهرباء

الخليج 365/ بغدادأصدر المجلس الوزاري للطاقة برئاسة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاثنين، عددا من التوجيهات بتنفيذ حلول سريعة واخرى استراتيجية لتحسين وضع الكهرباء، فيما وجه عبد المهدي الجهات المعنية بالاستمرار في إعطاء ملف الطاقة الكهربائية اهمية قصوى.

وقال المكتب الاعلامي لعبد المهدي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "المجلس الوزاري للطاقة عقد، اجتماعا صباح اليوم، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، لبحث مشروع الحكومة لاصلاح وتطوير قطاع الكهرباء"، مبينا أن "المجلس بحث استعدادات وزارة الكهرباء لفصل الصيف وموقف صيانة محطات الانتاج وفك الاختناقات وعقود الشراكة لقطاع التوزيع".



وأضاف، أن "المجلس بحث ايضا، "عروض شركة سيمنس الالمانية المتضمنة تجهيز وتنفيذ محطات كهربائية ، كما استعرض موقف تشغيل المولدات الحكومية والاهلية"، لافتا الى أن "المجلس اصدر عددا من القرارات والتوجيهات باتجاه تنفيذ حلول سريعة واخرى استراتيجية لتحسين وضع الكهرباء وبشكل مستدام".

ووجه رئيس الوزراء، بحسب البيان، "الوزارات والجهات المعنية بالاستمرار في إعطاء ملف الطاقة الكهربائية اهمية قصوى والقيام باجراءات استثنائية من اجل ضمان استقرار الطاقة الكهربائية وتحسين الانتاج والتوزيع وتوفير مصادر الطاقة اللازمة لعمل المحطات والمولدات".

يذكر أن وزير الكهرباء كشف، اليوم الاثنين، عـن وصول وزارته الى مراحل متقدمة من المـباحثات مع السعودية والكويت ودول الجوار، لتفعيل الربط الكهربائي المـشـترك، مؤكدا ان حجم الزيادة بانتاج الطـاقة للعام الحالي، بلغ 15 بالمئة مقارنة مع العام الماضي، ليكون تجهيزها للصيف الحالي، الاكثـر منذ تأسيس الوزارة.

