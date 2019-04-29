القضاء يكشف تفاصيل تحرير 44 بنغلاديشيا احتجزتهم عصابة لشهرين

الخليج 365/ بغدادكشف مجلس القضاء الاعلى، الاثنين، تفاصيل تحرير 44 بنغلاديشيا احتجزتهم عصابة لشهرين وساومة ذويهم على مبالغ مالية.

وقال المجلس القضاء الأعلى ان "ستة متهمين القي القبض عليهم اعترفوا أمام محكمة تحقيق الكرادة باحتجاز 44 بنغلاديشيا لمدة شهرين"، لافتا الى أن "القاضي المختص أفاد بان السفارة أبلغت المحكمة عن وجود أشخاص بنغلاديشيين محتجزين في أحد المنازل في منطقة الكرادة قرب المسرح الوطني".



وتابع، أن "المتهمين كانوا يقومون بمساومة ذوي الضحايا في بنغلاديش على ضرورة دفع مبالغ مالية مقابل إطلاق سراح المحتجزين الذين قدموا للعراق من اجل العم"، مبينا أن "المحكمة أصدرت مذكرة تفتيش للمنازل وتمت مداهمة أحدها من قبل الأجهزة الأمنية وتمكنت من تحرير 44 شخصا كانوا محتجزين في الدار وجرى ضبط المتهمين بالجرم المشهود، حيث تعرض المحتجزين للتعذيب الجسدي والاحتجاز لمدة شهرين في المنزل ولم يتم إرسالهم للعمل".

وأوضح ان "المتهمين كانوا 4 من حملة الجنسية البنغلاديشية واثنين عراقيين في حين لا يزال البحث جاريا على 3 متهمين هاربين اثنان منهم بنغلاديشيين واخر عراقي"، منوها الى أن "المتهمين كانوا يديرون مكتبا لتشغيل العمالة الأجانب في العراق".

واشار الى أن "المحتجزين تم فحصهم طبيا بعد تحريرهم ومن ثم إيداعهم في سفارة بنغلادش"، لافتا إلى أن "المتهمين تم ايقافهم وفق احكام المادة 6 من قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012".

وكانت قيادة شرطة بغداد أعلنت، في (25 نيسان 2019) عن "تحرير" 45 بنغلاديشياً "مُحتجزين" لدى شركة عمالة وسط العاصمة لغرض "استغلالهم مادياً"، مشيرةً إلى إلقاء القبض على ستة متهمين.

